(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 – Per chi vuole lavorare nel cinema in, si apronoopportunità: sono in programma audizioni nei prossimi giorni sia per il cinema sia per le serie tv. Ecco le date delle, i luoghi deie iche andranno a coprire glidelle produzioni cinematografiche che si girano prossimamente nel territoriono romagnolo. Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli Per il nuovo film di Carolina Cavalli, intitolato ‘Il rapimento di Arabella’, Elsinore Film ha aperto i. Le riprese inizieranno a partire dalla metà di agosto 2024. Si ricercano per ruolo protagonista “una bambina tra i 6 e i 10 anni, capelli chiari e occhi azzurri, con accento pulito del nord / ...

Correggio torna a essere un set. Si cercano comparse e attori - Sembrano cominciare le "grandi manovre" per allestire un set per le riprese di una importante serie tv per Raidue, che in gran parte sarà ambientata a Correggio, oltre che in altre zone del Reggiano.ilrestodelcarlino

Casting in Emilia Romagna: le nuove selezioni e i ruoli per gli attori - Le figure richieste per ‘Il rapimento di Arabella’ di Carolina Cavalli. Si cercano comparse anche per la serie tv di Rai 2 ‘Estranei’ che si gira a Correggio. Come partecipare alle audizioni: le date ...ilrestodelcarlino

Rimini: a Carlo Verdone il premio Cinema e Industria ad honorem - Dalla produzione alla regia, dai Casting director alla recitazione, dalla fotografia alla musica fino alla distribuzione e tanto altro: sono molti i professionisti che lavorando all’unisono permettono ...chiamamicitta