Caso Visibilia - spuntano le intercettazioni al compagno della Santanchè | Ecco chi può darci un milione di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) “Non dobbiamo farla fallire, c…Anche se lei, come ministro poi, è un casino”. Così Massimo Garnero, fratello di Daniela, parlava al telefono, il 2 novembre 2022, con Massimo Cipriani, consigliere del cda di, in un’intercettazione che è agli atti dell’inchiestaprocura di Milano, chiusa nei giorni scorsi, per falso in bilancio a caricoministra del Turismo e di altre 16 persone e tre società del gruppo editoriale. Ma oraanche le dichiarazioni di Dimitri Kuntz d’Asburgo,che voleva trovare per lei undiper risolvere i problemi di bilancio di. Nonostante la paura di finire sotto accusa per finanziamento illecito, ...