Case popolari Investiti 5,3 milioni Assegnati due alloggi a settimana

(Di sabato 20 aprile 2024) di Gabriele Masiero PISA "Attualmente sono 2961 glidi edilizia pubblica di proprietà comunale e il mio obiettivo è di riuscire a metterne sul mercato un numero consistente ogni anno per dare risposte concrete sia sull’emergenza abitativa che bando Erp. Per farlo lavoriamo contestualmente sul recupero deglisfitti e sulle nuove costruzioni: voci sulle quali abbiamo investito nel bilancio 2023 quasi 5,3di euro. Soldi mai spesi prima". L’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno, snocciola le cifre con soddisfazione (l’obiettivo è offrirne alcune decine diall’anno) e ammette: "Il mio impegno è massimo perché non stiamo parlando di numeri, ma di persone che rappresentano la mia priorità. E i frutti di questo lavoro si vedono, consapevole comunque che ci sono tanti cittadini ...

