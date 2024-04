Case d’accoglienza nel segno di Mamma Nina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Non un orfanotrofio ma una famiglia: con questa idea è nato il progetto fondato da quella che a Carpi tutti conoscono come, che sapeva bene come la differenza stesse nel fare da madre e non solo da istitutrice alle bambine rimaste sole. Che nel dopo guerra, nel nostro territorio, rasentavano le 500. Era la fine degli anni ’30 del ‘900 quandoe le sue ‘figlie adottive’ andarono ad abitare in quella che oggi è la sede centrale dell’Ente del Terzo Settore che porta il suo nome, la Casa della Divina Provvidenza di via Matteotti 71. Per anni rifugio per bambine rimaste sole, è nel 2003 – in seguito alla donazione di un palazzo sempre su via Matteotti, al civico 91 – che avviene il cambio di passo sotto la guida diTeresa, che succedette alla fondatrice: la struttura diventa ...