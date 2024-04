Casati e le lotte del sindacato | Senza di noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) "Oggi siamo tutti orgogliosi del frutto del lavoro di chi è in Piaggio, dobbiamo ricordarci però che la storia sarebbe potuta andare diversamente". A parlare così è Marcello(nella foto), in Piaggio dal 1977 e segretario Uilm dal 1996 al 2004, ora segretario provinciale Uil Pensionati, voce storica del lavoro a Pontedera. Adesso, durante i giorni dei Vespa World Days, sembra scontato e ridondante parlare dell’orgoglio tutto pontederese di ospitare la fabbrica che ha dato i natali a un oggetto diventato simbolo dell’Italia nel mondo. C’è stato un momento però in cui le cose avrebbero potuto prendere un’altra piega e il corso della storia deviare per sempre. "le nostre– continua – Piaggio si sarebbe trasferita a Nusco all’inizio degli anni ‘90. Fu poi Colaninno ad avere l’intuizione di tornare a puntare sulla Vespa ...