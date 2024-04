Carlo ha il cancro - condizioni di salute Incidente per l’aereo del Re e presagio nefasto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Un nuovosi abbatte suche ha usato più volte per i suoi spostamenti è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Il Re comunque non era a bordo. Infatti, i suoi spostamenti sono limitati a causa dele negli ultimi mesi ha preso un aereo solo la settimana scorsa per raggiungere il castello di Balmoral con Camilla. In ogni caso, i più superstiziosi hanno visto in questo, per fortuna senza conseguenze, un segno negativo sul futuro di Sua Maestà.si mostra sorridente dall’autosi sta curando contro ile stando a voci vicine a Palazzo risponde bene alle terapie. In effetti, solo poche ore fa il Sovrano è stato visto in auto con Camilla mentre lasciava Clarence House. ...