(Di sabato 20 aprile 2024) Il conduttore sfrutta la festa della Liberazione per il solito attacco a senso unico: "Il clima politico nel quale stiamo vivendo non promette niente di buono"

"Cariche pubbliche reticenti". I veleni di Fazio sul 25 aprile - Il conduttore sfrutta la festa della Liberazione per il solito attacco a senso unico: "Il clima politico nel quale stiamo vivendo non promette niente di buono" ...ilgiornale

In Messico assassinati due candidati a sindaco in un giorno - Due candidati a sindaco in due diverse città del Messico sono stati assassinato in una sola giornata. Il primo aspirava alla carica di primo cittadino nella città di Mante, nello Stato di Tamaulipas, ...ansa