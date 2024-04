Caprile sotto esame per Empoli-Napoli | si gioca il futuro in azzurro Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024)per(in campo oggi alle 18): siilin. Ne scrive lacon Salvatore Malfitano. La commissione giudicante di Eliasarà sparsa per l’Italia. Ci saranno Meluso e Micheli in tribuna al Castellani. Aurelio De Laurentiis, se non si recherà ad, seguirà la partita da Roma. Approfittando della quiete del giorno successivo il direttore sportivo che verrà, Giovanni Manna, potrà guardare con calma l’incontro da Torino, di rientro dopo l’impegno della Juventus a Cagliari di ieri sera. La dirigenza presente e futura valuterà il portiere avversario, per capire se e in quale ruolo potrà essere inquadrato neldella ...