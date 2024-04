Capisco chi non li difende Chiara Ferragni e Fedez sotto attacco | chi è questa donna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Lei, Cristina Fogazzi in arte L'estetista cinica, è una delle influencer più famose d'Italia anche se la definizione non le piace affatto. Con il suo milione di follower, si ritiene a ragione non una starlette della rete ma una vera e propria imprenditrice digitale e tradizionale e grazie alla sua attività web la sua azienda VeraLab è un piccolo colosso nel settore cosmetici. Ha però il vissuto necessario per giudicare da vicino la parabola di, senza nessuno sconto. "Perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso", aveva detto qualche tempo fa. Intervistata oggi da Giulia Salemi per il podcast Non lo faccio x moda, è un po' meno reticente: "Secondo me, verso di loro, che c'era una insofferenza anche prima: sono stati in pochi a ...