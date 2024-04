Cantiere del lungolago. Lite Comune-Provincia dopo la falsa partenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilpiù iconico d’Italia divide. Oggetto della diatriba tra i politici di Palazzo Bovara e i colleghi di Villa Locatelli sono i lavori fermi al palo per la realizzazione appunto del nuovodella città dei Promessi sposi. L’intervento, destinato a cambiare il profilo delle sponde da cui emergono i monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo, avrebbe dovuto cominciare a breve. Per alcune modifiche imposte dai funzionari della Soprintendenza e recepite dai tecnici comunali, dallahanno però avviato una nuova istruttoria, con il rischio di ritardare troppo la realizzazione dell’opera, finanziata in parte con fondi del Pnrr, che dovranno essere restituiti se non verranno rispettare le tempistiche. Dalesprimono perplessità per il ...