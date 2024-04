(Di sabato 20 aprile 2024) Il museo del ciclismo di Ponte a Ema, intitolato al grande Bartali, celebra in unagratuita fino al 30 giugno iitaliani delle due ruote che hanno vinto il Tour de France. In tutto 10 vittorie iridate vengono ricordate in un’esposizione temporanea, omaggio ovviamente a Gino Bartali e a Gastone Nencini, ma anche a tanti altri atleti. C’è Ottavio Bottecchia, il primo italiano a trionfare al giro di Francia esattamente 100 anni fa, bissando l’anno successivo. Fausto Coppi ha vinto il suo primo tour nel 1949, replicando nel ‘52, l’anno della storica foto dello scambio della borraccia con Bartali. Felice Gimondi vinse da matricola nel 1965, primo italiano ad ottenere la tripla corona Tour-Giro-Vuelta. Laricorda Marco Pantani: il Pirata realizzò la doppietta Giro-Tour nel 1998. Vincenzo Nibali con la vittoria del ...

Campioni in mostra in memoria di Ginettaccio - Il museo del ciclismo di Ponte a Ema, intitolato al grande Bartali, celebra in una mostra gratuita fino al 30 giugno i Campioni italiani delle due ruote che hanno vinto il Tour de France. In tutto 10 ...lanazione

mostra Arte Antiquariato. Torna l’evento con tante novità e più di 120 espositori - I padiglioni di Umbria Fiere e lo storico palazzo del Monte Frumentario ospitano l’edizione 2024. Servizio navetta gratuito da Umbria Fiere ad Assisi e viceversa.lanazione

The Shape: la mostra evento creata da Malone Souliers insieme a Vogue Italia, per festeggiare il suo decimo anniversario - Una serata celebrativa del marchio londinese e del suo biglietto da visita: la Maureen, l'inconfondibile mule dalla silhouette curva e con cinturino gemello che ogni stagione si reinventa in fantasios ...vogue