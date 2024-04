Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Rimini | Ultimi Biglietti Disponibili sul Circuito Vivaticket

(Di sabato 20 aprile 2024) Si avvicina il momento del grande spettacolo: idi, con glirimasti che sono acquistabili sul, si terranno dal 24 al 28 aprile per le gare maschili e dal 2 al 5 maggio per quelle femminili, nel dal villaggio dello sport creato per l’occasione all’interno dei padiglioni della Fiera di. Per ogni giornata di gare previsti oltre 4.000 spettatori.

PODGORICA – Obiettivo raggiunto per la nazionale Under 20 maschile. Questa sera, presso la Verde Sports Hall di Podgorica, gli azzurrini di Michele Zanin hanno supera to 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) i ... (webmagazine24)

Gli abbonam Enti e i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 sono acquistabili sul circuito di Vivaticket , sono previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di ... (sport.quotidiano)

Il club ha deciso: a fine stagione via il tecnico. Gallardo e Galtier tra le opzioni considerate. Da capire come influirà Ibrahimovic - Il club ha deciso: a fine stagione via il tecnico. Gallardo e Galtier tra le opzioni considerate. Da capire come influirà Ibrahimovic ...gazzetta

Juventus, primato assoluto in Europa per Vlahovic - Dusan Vlahovic si è distinto con quattro gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A, un primato tra tutti i giocatori dei cinque maggiori.ilbianconero

Opta - 4 gol su punizione diretta per Vlahovic negli ultimi due anni: nessuno come lui nei 5 maggiori Campionati - Opta, tramite X, ha rivelato che nessuno segna come Dusan Vlahovic su punizione diretta: "4 - Dusan #Vlahovic ha segnato quattro gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di ...tuttojuve