A Bagnara Calabra (RC) si affronta un problema importante per la viticoltura eroica della Costa Viola e per la vitivinicoltura in generale, dopo gli effetti negativi del riscaldamento globale della ... (laprimapagina)

La Bce ha aggiornato i suoi indicatori legati al clima, che forniscono indicazioni sia su come i mercati finanziari stanno affrontando la transizione verde, sia su come le istituzioni finanziarie ... (quifinanza)

L’Inter gioca per lo scudetto , ma almeno in parte anche per l’ambiente . In occasione del derby con il Milan di lunedì 22 aprile (ore 20.45), nel quale possono vincere matematicamente il campionato ... (ilfattoquotidiano)

Cambiamento climatico, faro sulla Puglia: «Perso un mese d’inverno» - Un mese d’inverno in meno, con le temperature che continuano a salire e scendere come si fosse sulle montagne russe. Lunedì ricorre la “Giornata della terra” per ...quotidianodipuglia

A Skopje Giornata della ricerca italiana con Arturo Tedeschi - L'evento si è tenuto alla Facoltà di Ingegneria Meccanica dell'Università "Ss. Cirillo e Metodio" a Skopje ed è stato aperto dal vice preside della Facoltà, prof.ansa

Ischia 2050, piogge e frane: rapporto Bei per ridurre i rischi - Un documento per proteggere Ischia dalle calamità e dal dissesto idrogeologico causato dai cambiamenti del clima, nei prossimi 50 anni, che non promettono niente di buono: è il "Rapporto sull'analisi ...ansa