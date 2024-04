Calzona | Dobbiamo difendere da squadra senza mettere in difficoltà la linea difensiva

(Di sabato 20 aprile 2024) Calzone è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Empoli-Napoli. Sugli obiettivi dellae la zona Europa «No, come ormai dico da tempo la matematica oggi condanna. Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile». Sulla percezione del pericolo che manca ai giocatori «Abbiamo lavorato tanto. E’ chiaro che è qualcosa chelevarci velocemente.capire chedae noninla». Su Zielinski «Zielinski le ultime settimane l’ho visto in crescita. Indipendentemente dal suo futuro, se si allena come ha fatto nelle ultime settimane io lo utilizzo perché è un professionista serio». L'articolo ilNapolista.

Monza, 7 aprile 2024 – Il Napoli ritrova la via del successo sbancando l’U-Power Stadium di Monza per 4-2 e si prende il settimo posto a meno due dall’Atalanta. Dopo un primo tempo chiuso sotto 1-0 ... (sport.quotidiano)

Le dichiarazioni a Dazn di Francesco Calzona , allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro il Frosinone al Maradona per 2-2. Le parole di Calzona «Ci serviva una vittoria oggi, ma purtroppo non è ... (ilnapolista)

Serie A: Empoli-Napoli 0-0 DIRETTA e FOTO - ULTIME NEWS Il Napoli riconquista Khvicha Kvaratskhelia in vista del match in casa dell'Empoli. L'esterno georgiano è tornato ad allenarsi nel gruppo dei compagni di squadra, dimostrando di aver super ...ansa

Dall'arrivo di Calzona nessuno come Osi-Kvara in Serie A per gol/assist: i numeri - Il Napoli si affida alle sue stelle per poter ritrovare la vittoria quest'oggi ad Empoli e salvare una posizione europea.tuttonapoli

FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI/ Quote: emergenza a sinistra per Calzona! (Serie A, oggi 20 aprile 2024) - Probabili formazioni Empoli Napoli: gli assenti e le scelte di Nicola e Calzona, moduli e titolari per la partita della 33^ giornata di Serie A.ilsussidiario