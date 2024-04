Calciomercato Real Madrid | Nacho Fernandez se ne va

(Di sabato 20 aprile 2024)ha deciso il suo futuro e dalla Spagna sono certi dell’addio ai blancos Come riportato da MARCA, che oggi gli dedica la prima pagina, uno dei migliori di Manchester City-è prossimo a una scelta forte:Fernández ha deciso di lasciare il club in cui ha trascorso tutta

Calciomercato Real Madrid , per un Mbappé che viene c’è un Vinicius Junior che dirà addio ai blancos. Ecco le offerte Calciomercato . Per il Real Madrid l’arrivo di Kylian Mbappé è un grandissimo ... (calcionews24)

Clamoroso Guardiola: "L'anno scorso abbiamo vinto la Champions grazie a Lukaku" - Parlando della sconfitta ai rigori contro il Real Madrid, Guardiola è tornato anche sulla vittoria della Champions League dell'anno scorso. Il Manchester City, nella giornata di oggi, affronterà in ...areanapoli

Mercato Inter: Bastoni piace a Carlo Ancelotti, possibile offerta del Real in estate - La dirigenza del Real Madrid avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni dell' Inter per la prossima stagione e avrebbe pronta un'offerta di almeno 70 milioni di euro, a fronte di una valutazione del ...it.blastingnews

Romano: “Inter interessata a Nacho, ma la pista sembra difficile: la situazione” - Non ha intenzione di restare nella Liga in quanto non vuole giocare contro il Real. L’opzione Inter sembra difficile, nonostante l’interesse dei nerazzurri”, si legge.fcinter1908