Calciomercato Milan - Rafael Leao può essere sacrificato | il Psg ci prova  L’offerta

(Di sabato 20 aprile 2024)potrebbein estate: sul portoghese c’è il forte interessamento del PSG. L’offerta Con l’addio a fine stagione di Kylian Mbappé, promesso al Real Madrid, il Paris Saint-Germain potrebbe preparare l’assalto all’attaccante del. Il portoghese è uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Stefano Pioli e ha, inoltre, un contratto in scadenza nel 2028, rinnovato lo scorso anno. La linea adottata dalla società, però, fa capire che nessuno in casa rossonera è incedibile… Ricordiamo che l’attaccante ha, inoltre, una clausola da 175 milioni di euro. Nel caso in cui il club parigino decidesse di avanzare un’offerta vicina alla clausola, il...

Calciomercato Milan , Serhou Guirassy piace alla dirigenza rossonera, ma c’è anche la concorrenza di una big della Liga In estate Olivier Giroud lascerà il Milan . La bella avventura in rossonero del ... (dailymilan)

Interviste: vai alla sezione - Su Sportweek l'intervista al terzino destro romeno che, la sera del 21 ottobre 2001, fu l'uomo della svolta: assist e gol. Con il Milan che vinse 4-2 in rimonta: "Dopo quella rete non riuscivo a smett ...gazzetta

ITALIA U15 - Torneo delle Nazioni, i convocati di Battisti - La Nazionale Under 15, dopo aver affrontato la Spagna ad inizio marzo (1-1 e sconfitta 1-0), partecipera' alla 20ª edizione del Torneo delle Nazioni dal 25 aprile al 1° maggio in Friuli-Venezia Giulia ...napolimagazine

Pioli-Napoli, situazione low cost per ADL: costa la metà di Conte, non si farebbe pregare ed è in bilico al Milan - Calciomercato Napoli - "È la settimana decisiva", scrive Il Mattino di Napoli oggi in edicola che svela la strategia di De Laurentiis: "Prima l'allenatore, poi i rinforzi". La priorità del presidente ...msn