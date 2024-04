Calciomercato Milan - Malick Thiaw in uscita? Lo vogliono in Premier…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024), il difensore,, può essere considerato in. In Premier League diversi club interesssati L’attenzione è già rivolta a quello che sarà ildella prossima stagione. Occhi dunque rivolti al mercato in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza rossonera studierà nel dettaglio tutti i possibili obiettivi in entrata, ma non solo. Bisognerà anche valutare eventuali cessioni da qui ai prossimi mesi. Un giocatore sacrificabile potrebbe essere. Il difensore tedesco ex Schalke 04 non è sembrato adattissimo nel svolgere nel migliore dei modi il suo ruolo con una difesa alta. Questo in primis è l’aspetto da tenere in seria considerazione. Ma c’è dell’altro. Diversi club di Premier League sono ...