Calciomercato Milan – L’Arsenal insiste su Zirkzee | la mossa dei Gunners

(Di sabato 20 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'Arsenal farebbe sul serio per l'ingaggio di Joshua, attaccante accostato anche al

Al Milan sarebbe stato Proposto Sofyan Amrabat in vista della prossima sessione di Calciomercato . ecco tutti i dettagli in merito (pianetamilan)

Calciomercato Napoli , è sfida con il Milan per una vecchia conoscenza della Serie A, protagonista di una stagione incredibile: i dettagli Manca poco più di un mese al termine della Serie A. Per il ... (spazionapoli)

Calciomercato Milan , il difensore, Malick Thiaw , può essere considerato in uscita. In Premier League diversi club interesssati L’attenzione è già rivolta a quello che sarà il Milan della prossima ... (dailymilan)

Dj Ringo, rabbia Milan: "Via Leao e Pioli. Sogno Ancelotti, rimpiango Maldini" - Il tifoso vip è più che deluso: "Ciclo finito. Rinviare la festa scudetto dell'Inter sarebbe solo una piccola soddisfazione" ...tuttosport

Dal Belgio - Sfida Napoli-Milan per Skov Olsen! 23 gol e 8 assist col Club Bruges - Ultimissime notizie Calciomercato Napoli - Il 24enne danese ex Bologna attualmente al Bruges Skov Olsen è pronto a cambiare squadra in estate. Un po' di ruggine col club e la squadra, raccontano dal B ...msn

La Stampa - Più di un contatto Napoli-Pioli: tratta con De Laurentiis, biennale con opzione! - Calciomercato Napoli - Stefano Pioli è finito in cima alla lista di De Laurentiis, in attesa della risposta di Antonio Conte, e adesso che sembra in uscita dal Milan è ancora più probabile una trattat ...msn