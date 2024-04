Calciomercato com – Il prossimo allenatore del Milan lo deve scegliere Ibrahimovic E c’è un preferito|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) 2024-04-20 15:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Quasi una formazione: Antonio Conte, Thiago Motta, De Zerbi, Lopetegui, Fonseca, Galtier, Gallardo, Conceiçao e Rose. Sono nove candidati ad allenare il, tutti elencati tra ieri, oggi e domani. Il decimo è Van Bommel. In porta, a parare l’imparabile ormai, ci sarebbe quello che ormai non corre più per la panchina: Stefano Pioli. Prima che inizi la solita storia dei social sui giornalisti che inventano notizie di, meglio una precisazione, che dovrebbe essere scontata ma non lo è, considerato quel che si legge e si ascolta sul web. I giornalisti non inventano nulla. Riportano confidenze di dirigenti e procuratori e generici addetti ai lavori. Quindi, queste dieci candidature vengono prese realmente in considerazione dal ...