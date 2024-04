Calcio femminile C Jesina - alla caccia del quinto successo consecutivo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 aprile 2024) La giovane formazione di Casaccia è in salute e lo dimostrano gli ultimi risultati conquistati con 21 gol fatti e 5 subiti. Domani al Cardinaletti arriva il Venezia 1985 JESI, 20 aprile 2024 – Si punta sulla cinquina. E’ questo l’obiettivo che la giovane formazione di mister Casaccia si è data per la gara di domani al Cardinaletti, inizio ore 15,30, dove si schiererà contro il Venezia 1985. Obiettivo che prevede il raggiungimento della quinta vittoria consecutiva. Nelle ultime quattro uscite laha colto altrettanti successi contro Perugia, Treviso, Triestina e Chieti andando in gol per ben 21 volte e subendo solo 5 reti. L’ultima vittoria di domenica scorsa contro il Chieti, da 0-3 a 4-3, ha consegnato una squadra in salute che vuol continuare a correre per raggiungere il prima possibile la salvezza anche se i numeri, al momento, dicono che la permanenza in ...