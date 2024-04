Cagliari-Juve - Allegri sincero | bisognava che li cambiassi tutt - forse anche io

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Lantus ha portato a casa solo un punto dalla sfida di ieri col. I bianconeri, graziead un’autorete di Dossena, hanno rimontato i padroni di casa, pareggiando il match, terminato col risultato di 2-2. Una prestazione che non soddisfa Massimiliano, molto critico e autocritico a fine match. Le parole di“E’ molto semplice spiegare il primo tempo, abbiamo preso 7 ripartenze giocando palla troppo vicina e continuando a sbagliare. Con squadre come ilbisogna fare battaglia,giocare un po’ più lungo, abbiamo sbagliato tecnicamente e abbiamo perso i duelli, se non ti metti allo stesso livello di queste squadre fai fatica e ilè una buona squadra. Non abbiamo capito la partita“, ha affermato il ...