Cadavere ritrovato in mare a Sorrento - salma irriconoscibile | sul posto carabinieri e Capitaneria di Porto

Chiari ( Brescia ), 18 aprile 2024 – Verso le 14.59 in via Brescia 4 a Chiari è stato rinvenuto un cadavere di un uomo di 45 anni : l’evento è al vaglio delle forze dell’ordine perché non risultano ... (ilgiorno)

Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono stati condannati all' ergastolo per aver ucciso Carlo La Duca , il marito della donna. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'assise di... (ilmessaggero)

Trovato morto l’uomo disperso l’11 aprile a Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara - La Spezia – È stato trovato intorno alle 17 il Cadavere di Mauro Fabiani, sessantaduenne scomparso da Pian di Là di Gassano, nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara, lo scorso 11 aprile ...ilsecoloxix

Palermo, omicidio La Duca: ergastolo per gli amanti diabolici - La coppia di Cerda uccise il marito di lei. Il Cadavere dell'uomo non è mai stato ritrovato Ergastolo per gli amanti diabolici di Cerda, in provincia di Palermo. La corte d’assise di Palermo, presiedu ...informazione

