Caccia - la destra in Regione Lombardia vuole riaprire i roccoli vietati dall’Ue che sull’Italia aveva aperto una procedura d’infrazione

(Di sabato 20 aprile 2024), NO ALLA LEGGE SPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Rimettere in funzione iper catturare gli uccelli ere in deroga specie protette o a rischio. Laha depositato ufficialmente la richiesta all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) pergli impianti destinati al prelievo dell’avifauna – e chiusi da cinque anni, dopo una sentenza del Consiglio di Stato – e per sparare (in deroga alla legge) a fringuello, pispola, peppola, storno e piccione. L’intenzione dei partiti dia Palazzo– Fratelli d’Italia in testa – era nota da qualche tempo. E ora c’è la conferma, arrivata dal consigliere-tore Carlo ...