Buon compleanno Roma - per la Città Eterna sono 2777 ab Urbe condita | ecco tutti gli appuntamenti della festa

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 –e laè pronta a celebrare l’annoab. Il 21 aprile ricorre ilesimo anno dalla fondazione di quella che è considerata tra lepiù celebri, belle e importantistoria. Tantissimi, anche questa volta, gliper celebrare questaconosciuta come il "Natale di". C'è un ricco programma culturale di incontri, visite guidate, mostre, spettacoli, attivo già da ieri e che durerà fino al 22 aprile.previsti diversi eventi speciali visibili anche sul sito del Comune. Le iniziative per ilesimo ...

Buon compleanno, God of War! Si festeggiano le avventure norrene di Kratos e Atreus - Il viaggio di Kratos e Atreus iniziato nel 2018 ha compiuto un nuovo anno: nel 2018, infatti, PlayStation 4 accolse un'esclusiva di punta nella sua line-up ...everyeye

I 51 anni di Gabry Ponte a tutto sport tra (tanti) allenamenti ed eventi con Juventus e F1 - Il noto dj Gabry Ponte oggi ha 51 anni e un fisico muscoloso e asciutto grazie a tanto allenamento. Ecco tutte le sue passioni sportive tra Juve e F1.gazzetta

Buon compleanno Mercato Centrale: 10 anni fa nasceva a Firenze - Il 23 aprile il taglio della torta per il decennale del Mercato Centrale, partito dal primo piano di San Lorenzo per poi approdare a Roma, Torino e Milano. Per il decennale a Firenze in programma tant ...italiaatavola