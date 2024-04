Bridget Jones - quarto capitolo in uscita a inizio 2025

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Era il 2016 quando nei cinema sbarcava ‘’s Baby’, il terzodella single più amata, alle prese con due uomini diversissimi fra loro ma uniti dall’essere emotivamente complicati. Avevamo lasciatomadre e finalmente sposata con Mark Darcy, uniti in matrimonio e pronti a vivere una vita insieme. Ma l’ex Daniel Cleaver, inizialmente dato per morto, si era scoperto essere vivo. Un lieto fine che poteva tenere aperte le porte per un potenziale sequel. E, ilfilm della saga, finalmente vedrà la luce nel. Ma attenzione, perché le anticipazioni potrebbero stupirvi… “: Mad about the boy”, il nuovocinematografico Ilfilm si intitolerà ...