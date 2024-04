Brianza al setaccio Scattano le manette dopo la raffica di episodi violenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Una rapina, un assalto nel giardino di una casa, l’incursione in chiesa la vigilia di Natale brandendo una catena, il tentativo di annegare un agnello nel torrente a Pasqua, danneggiamenti, furti. E poi ancora: una rissa a colpi di machete e perfino una sparatoria. È successo tutto negli ultimi mesi nella zona dellalecchese, tra Olginate, Valgreghentino, Olgiate Molgora e Brivio. Il colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale dei carabinieri, parla di "molto" sebbene non collegati tra loro. Il procuratore capo di Lecco Ezio Domenico Basso, rincara la dose: "Sono crimini perpetrati per motivi banali, anzi per nessun motivo, che provocano nei cittadini una sensazione di insicurezza". I militari dell’Arma della Compagnia di Merate sono però riusciti a identificare e rintracciare i responsabili, che ...