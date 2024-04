Brexit - Gb respinge proposta Ue per facilitare la mobilità dei giovani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 20 aprile 2024) Il portavoce del governo britannico: "La libertà di movimento è finita e non ci sono piani per reintrodurla" Il Regno Unito ha respinto ladella Commissione Europea per favorire laper i cittadini tra i 18 ei 30 anni, spiegando che questo tipo accordi non hanno più spazio dopo la. "Non applicheremo