Brescia-Ternana 0-0 - punto prezioso per le fere che colpiscono una traversa e si vedono annnullare due gol

(Di sabato 20 aprile 2024) Terni, 20 aprile 2024 – Al “Rigamonti” dilaha conquistato unimportante che continua a tenere viva la speranza nella salvezza. E’ andata in scena una bella prestazione dei rossoverdi ai quali il pareggio, seppur, potrebbe andare addirittura stretto se si considera che le migliori occasioni per segnare sono state appannaggio dei ragazzi di Breda. Le, infatti, hanno colpito unacon Dionisi al 23’ della ripresa, e dopo consulto al VAR si sono viste annullare due gol, tutti di Luperini. In entrambi i casi si è trattato di questione di pochi centimetri., le foto Il primo annullamento è avvenuto al 21’ del primo tempo, al termine di un’azione assai confusa nell’area ...

