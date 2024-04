Bonino capolista Stati Uniti d' Europa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 14.40 Emmasaràdid'nel Nord Ovest.Presentato oggi il simbolo della lista per le elezioni europee, che riunisce +, Iv, Psi, Radicali italiani, Libdem e Italia c'è al centro. "Non è la listaRenzi. Ho fatto una proposta politica e sono grata a tutti coloro che hanno sposato il progetto con entusiasmo",dice. Dispiaciuta per Calenda."Speravo superasse le polemiche da lui provocate,invece ha scelto la divisione".