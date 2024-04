Bonino capolista per Stati Uniti d' Europa nel Nord ovest

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Emmasaràdid'nel. Lo ha annunciato il leader di Iv, Matteo Renzi, in un evento a Roma. Gli altrisono: alEst Graham Watson (Alde), al centro Giandomenico Caiazza (storico avvocato di Enzo Tortora), al sud il segretario del Psi Enzo Maraio, nelle isole Rita Bernardini dei radicali. "Non c'è nessuno di Iv - ha detto Renzi - io sono orgoglioso, perché non siamo a mettere le bandierine, noi siamo qua per dire che al progetto degli Staid'crediamo come scelta costitutiva".