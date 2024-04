Bonelli e Fratoianni - un contentino Papà Salis | Avrei preferito il Pd

Le smentite di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono durate poche ore, come il sostegno ad Aboubakar Soumahoro dopo lo scandalo della cooperative di famiglia: Ilaria Salis sarà candidata alle ... (nicolaporro)

Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell'alleanza Verdi Sinistra confermano in una nota:"alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in ... (firenzepost)