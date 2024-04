Bonaccini candidato alle europee come capolista Pd nel nord est

(Di sabato 20 aprile 2024) Stefanosaràprossime elezionidel Pd nelest. La notizia era nell'aria e oggi ad ufficializzarla è stata la segretaria dem Elly Schlein: "Le elezioni dell’8 e 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo", ha fatto sapere con una nota. "Per questa ragione – ha aggiunto – ho chiesto a Stefanodi guidare la lista delest: la sua esperienza decennale da presidente dell'Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire". Si chiude così la possibilità di un terzo mandato da governatore ...

Bologna, 9 apr. (askanews) – “Da quando faccio politica per me non ho mai deciso nulla. Sono a disposizione dove posso essere utile. Se finire il mandato in Regione e candidato alle Europee ... (ildenaro)

Europee, Tajani (Fi) ufficializza la discesa in campo. Bonaccini (Pd) capolista nel Nord Est - Roma, 20 apr. "Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni Europee e lo farò profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare e senza far passare in secondo… Leggi ...informazione

Bonaccini candidato alle europee come capolista Pd del nord est - Stefano Bonaccini sarà candidato alle prossime elezioni europee come capolista del Pd nel nord est. La notizia era nell'aria e oggi ad ufficial ...ilfoglio

Ufficiale: Bonaccini candidato in Europa. Emilia Romagna a elezioni anticipate - Impossibile non ricordare quando Bonaccini prometteva: ‘Intendo onorare fino in fondo il patto con gli emiliani romagnoli come presidente' ...lapressa