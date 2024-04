Bonaccini candidato alle Europee 2024 | vita - ascesa e cadute politiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 29 aprile– Un agonista tenace e un grande incassatore. Le metafore sportive si addicono a Stefano, che dopo aver guidato l’Emilia Romagna per nove anni e mezzo apre un nuovo capitolo candidandosi. Ma “non me ne andrò mai dall’Emilia Romagna”, ha dichiarato a caldo. “Ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo, se sarò eletto, fino alla prossima estate, fino all’ultimo giorno”. I primi passi in politica Nasce a Campogalliano, nel Modenese, il primo gennaio 1967. Il padre è camionista, la madre operaia, entrambi innamorati di Berlinguer. Respira politica in culla e a 15 anni ha la tessera del Pci. “Sono orgoglioso di essere stato un comunista emiliano”, dirà in un’intervista, aggiungendo però di aver pensato “finalmente” dopo la svolta della Bolognina. Già, perché il suo profilo si ...