Bologna - la Champions passa per Roma Motta | Uniti per Ferguson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 - Sliding doors rossoblù. Lunedì pomeriggio, all’Olimpico, ilsi gioca una buona fetta della sua stagione nella volatafinale. L’avversario è ladi De Rossi, reduce dalggio del turno in Europa League contro il Milan e -4 dai rossoblù, in attesa di recuperare i 18 minuti finali della gara sospesa con l’Udinese. Uno scontro diretto vero e proprio, cerchiato in rosso nei calendari a Casteldebole e arrivato nella settimana in cui l'Italia ha avuto la certezza di avere cinque squadre nella prossimaLeague. Thiago, però, non si scompone: “Sarà una bella partita, contro un avversario costruito per importanti traguardi, ha eliminato il Milan e affronterà la vincitrice del campionato tedesco in Europa ...