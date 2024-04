Blake Lively furiosa contro il settimanale Chi che pubblica le foto dei suoi figli | Vergognatevi per averle condivise

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024)Chi, ildiretto da Alfonso Signorini. Su Instagram infatti, la pagina social di Chi hato delle“esclusive” di lei con idurante una gita in barca a Capri.che però, come ha fatto sapere l’attrice, diventata famosa con il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, commentandolo stesso post social, sono statete senza consenso. L’attrice si trova sull’isola campana per girare un film con Michele Morrone (Un piccolo favore 2 ndr) ed, evidentemente, in un momento di pausa dal set ha deciso di concedersi qualche ora con i propri, ma senza il marito, Ryan Reynolds. Dopo il ...