Blake Lively furiosa con il settimanale Chi | Togliete questa spazzatura

(Di sabato 20 aprile 2024) Nel nuovo numero di Chi in edicolasettimana c’è un breve servizio su, che attualmente si trova a Capri impegnata con le riprese di un nuovo film. Nei cinque scatti pubblicati dal magazine si vede l’attrice insieme alle figlie e un uomo (della sicurezza?). “L’attrice americana con le figlie James, Inez e Betty, nate dal matrimonio con l’attore Ryan Reynolds (la coppia ha pure un quarto bebé, di cui non si conosce il nome). – si legge sul– Con loro ci sono anche la tata e il barcaiolo, che le porta su un lussuoso motoscafo per una giornata di sole e di mare (sotto e in basso, tutte insieme). L’attrice è a Capri per girare il sequel di “Un piccolo favore” di Paul Feig”.per le foto condivise da Chi. Il social media ...

It Ends With Us, posticipata di nuovo l'uscita del film con Blake Lively - It Ends With Us, il film sentimentale tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover, rinvia di nuovo l'uscita al cinema.comingsoon

Questo atteso film con Blake Lively è stato appena rinviato: scoprite quando - Il nuovo film con protagonista la star di Gossip Girl Blake Lively è stato rimandato ufficialmente ad una nuova data.cinema.everyeye

Blake Lively e Ryan Reynolds: ecco il segreto della coppia perfetta - Blake Lively e Ryan Reynolds attori sposati 4 figli qual è segreto del matrimonio mai lavorare nello stesso momento ...tvdaily