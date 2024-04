Blake Lively furiosa con il settimanale Chi che ha pubblicato le foto delle figlie senza oscurare i volti | ecco cosa ha scritto la star americana

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 aprile 2024) Nelle ultime ore l’attricesi è scagliata duramente contro Alfonso Signorini e il giornale da lui diretto, ilChi, per aversul profilo Instagram del magazine alcuneche ritraggono lei e i suoi figli in vacanza a Caprioscurarne i. La pagina della rivista ha riportato le immagini diin barca con le sue tre, intente a divertirsi tra tuffi in acqua e giochi, con la didascalia: “a Capri con la sua squadra tutta al femminile. Manca solo Ryan Reynolds, che è con le sue ragazze in videochiamata“. Un gesto che non è affatto piaciuto all’attrice, la quale ha espresso tutto il suo disappunto per la condotta del giornalista ...