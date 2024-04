Bitcoin - l’halving è arrivato | cos’è e cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 20 aprile 2024)diè scattato nella giornata di ieri e ha segnato un momento fondamentale per la criptovaluta più famosa e capitalizzata del mercato cripto. Con il calo delle ricompense per i minatori e l’avvio del protocollo Runes, il mondo delle criptovalute è ora all’alba di potenziali cambiamenti significativi che potrebbero influenzare profondamente la dinamica di mercato. Le reazioni della comunitàalLa comunità diha mostrato un supporto straordinario, celebrando l’evento come l’inizio di una nuova era: in molti posti si sono organizzate anche feste e party per celebrare questo evento. Persone influenti nel settore cripto, come Cory Klippsten e Caitlin Long, hanno condiviso su X (Twitter) messaggi di ottimismo, individuando nella crescente ...