Bitcoin - è arrivato il quarto ' halving'

(Di sabato 20 aprile 2024)ha appena compiuto il suo, la procedura di politica monetaria fissata nel codice che dimezza idi nuovo conio ogni circa quattro anni. Da adesso in poi, i miner, le società e gli individui che si preoccupano di risolvere i calcoli matematici alla base della sicurezza del funzionamento diriceveranno metà delle ricompense rispetto all'era precedente. Si passa, per ogni singolo blocco, da 6,25di nuova produzione a 3,125, per una procedura che è fissata nel codice die che porterà ad avere un massimo di 21 milioni di. "È una procedura scritta nel codice e prevista dal creatore, Satoshi Nakamoto - spiega Gianluca Grossi di Criptovaluta.it - è alla base della politica monetaria di ...