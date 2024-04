Biennale Arte - Oman | Nostra presenza promuove dialogo con linguaggio universale dell’arte

(Di sabato 20 aprile 2024) Il segretariato generale del Consiglio dei ministriita Kamil bin Fahd Al Said ha inaugurato il Padiglione del Sultanato La pcipazione del Sultanato dell'allaInternazionale d'di Venezia "riflette la visione di Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tariq Al Said per raggiungere gli obiettivi diVision 2040" nel campo della cultura.

Milano, 20 apr. (askanews) – Il Leone d’oro per la miglior p Arte cipazione nazionale alla 60esima Biennale d’ Arte di Venezia è stato assegnato all’Australia , con il progetto “Kith and Kin” ... (ildenaro)

Biennale, la proclamazione del Leone d'oro all'Australia - Sabato, 20 aprile 2024 Home > aiTv > Biennale, la proclamazione del Leone d'oro all'Australia Venezia, 20 apr. (askanews) - L'Australia ha vinto il Leone d'oro per la migliore pArtecipazione internazi ...affaritaliani

A Venezia (per la Biennale): tutto il bello della Laguna - A Venezia il filo della creatività passa dalle installazioni ai negozi: un itinerario d'Arte e di shopping, tra tessuti preziosi, vetri e botteghe storiche ...iodonna

“I am a refugee”, in Piazza San Marco la performance poetica per l’accoglienza - Ad averla realizzata il collettivo artistico Food for war, per sfidare i pregiudizi sulla migrazione e l’identità ...nuovavenezia.gelocal