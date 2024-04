Biennale Arte - il Leone d’oro per la mostra a Mataaho Collective

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano, 20 apr. (askanews) – Ilper il miglior artista dellainternazionale della 60esimad’di Venezia è stato assegnato al, gruppo di artisti dalla Nuova Zelanda che lavora su progetti in fibra legati alla cultura maori. In questahanno proposto una grande installazione di tessuti e luce all’Arsenale.d’argento per la pcipazione promettente di un giovane artista è stato assegnato alla nigeriana-britannica Karimah Ashadu, nata nel 1985, che oggi vive tra Amburgo e Lagos. Il suo lavoro ragiona sulle dinamiche urbane ed economiche della società nigeriana. La giuria ha anche assegnato due menzioni speciali agli artisti ...