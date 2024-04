Bianca Censori , moglie di Kanye West , per le strade di Los Angeles ha sfoggiato un nuovo audace nude look . Sui social l'ironia degli utenti: "Il vestito sembra un preservativo".Continua a leggere (fanpage)

Bianca Censori a Disneyland con Kanye West, alla provocazione del nude look aggiunge i piedi nudi - Bianca Censori, moglie di Kanye West, continua a far parlare di sé: a Disneyland non ha rinunciato a provocare con uno dei suoi soliti nude look ...fanpage

Kanye West ha colpito un uomo in faccia dopo che sua moglie è stata aggredita per strada - Kanye West, 46 anni, è stato accusato di aggressione dopo aver attaccato una persona che aveva toccato sua moglie, la modella Bianca Censori, di 29 anni. The post Kanye West ha colpito un uomo in facc ...msn

Kanye West denunciato per percosse: «Ha picchiato un ragazzo che avrebbe molestato Bianca Censori» - Kanye West e Bianca Censori girano per Los Angeles in auto separate di apparentemente buon umore, poche ore dopo che il rapper è stato denunciato per percosse. La polizia sta ...leggo