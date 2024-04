Beole rotte Piazza Cairoli va in pezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024)si spaccano etorna osservata speciale per un altro giro di manutenzione straordinaria, che dovrà essere pianificata a breve. All’orizzonte, però, resta ancora, negli obiettivi del Comune, il rifacimento totale del fondo dellastessa. "Abbiamo già notato che la superficie realizzata principalmente insi sta rompendo in più punti, purtroppo diversi da quelli messi a posto in precedenza – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Severino Giovannini –. Ora faremo una mappatura precisa e cercheremo le risorse necessarie nelle pieghe del bilancio". Purtroppo la situazione è nota da sempre, da quando laè stata rifatta alla fine degli anni novanta. Lesono troppo poco spesse e si rompono con facilità a causa del peso costante ...