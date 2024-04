Benevento-Latina - i convocati di mister Auteri

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 37^ giornata di campionato Serie C Now, girone C,, in programma domenica 21 aprile alle 20 allo stadio ‘Ciro Vigorito’. Out Ciciretti e Improta, il primo alle prese con un fastidio muscolare e il secondo ancora reduce dai postumi della distorsione alla caviglia rimediata contro la Juve Stabia. Non convocato anche Rillo mentre c’è Benedetti. PORTIERI12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo 6 Meccariello Biagio58 Pastina Christian28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI21 Agazzi Davide 7 Karic Nermin 8 ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSono numeri davvero ridotti quelli che riguardano i tagliandi emessi fino ad ora per il match Benevento-Latina in programma domenica sera (ore 20) al ‘Ciro Vigorito’. ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento Calcio, in riferimento al match Benevento-Latina in programma domenica 21 aprile alle 20, ha reso noto che “per sopravvenute esigenze organizzative, la ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 4 minutiIl Benevento è atteso domani dal match contro il Latina al ‘Ciro Vigorito’, una sfida importante in chiave play off per respingere l’assalto al terzo posto della ... (anteprima24)

Benevento, Auteri: "Abbiamo assorbito bene la sconfitta di Avellino" - Vigilia di campionato per il Benevento di Gaetano Auteri. Il tecnico giallorosso ha parlato in sala stampa per presentare la sfida contro il Latina, a cominciare dalle assenze: "Ciciretti ...tuttoc

Benevento, Auteri: “Dobbiamo vincere le ultime due partite. Siamo tranquilli, le prestazioni ci sono state” - L’allenatore del Benevento, dopo l’allenamento odierno di rifinitura, ha preso parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Latina.tvsette

Benevento Calcio, Auteri: “La squadra sta facendo prestazioni importanti, ci manca quel quid per segnare” - Conferenza di mister Gaetano Auteri alla vigilia di Benevento-Latina valida per la 37esima giornata del girone C di Serie C. Queste le parole del mister.ilsannita