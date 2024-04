Beatrice Luzzi entra al Grande Fratello Vip albanese dove ritrova l’ex coinquilina Heidi

E' stato divulgato l'audio di Rosy Chin per il quale lo staff della Luzzi , sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello , ha intimato querele. (comingsoon)

Beatrice Luzzi dopo aver letto le parole di un’altra finalista del GF 2023 sui suoi figli sembra voler agire per vie legali per far sì che non accadano più cose del genere. Infatti, questa ... (anticipazionitv)