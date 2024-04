Beatrice Luzzi al Grande Fratello Albania stasera | l' incontro con Heidi Baci

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 aprile 2024) Sbarcata da poche ore, inè stata accolta come una vera e propria star. La Queen della disastrosa diciassettesima edizione del, che ha visto la vittoria di Perla Vatiero finita per mirino del Codacons per contenuti promozionali sui social non a norma di legge, è pronta a conquistare anche il Paese nella penisola balcanica. Nel dettaglio,sarà ospite a Big Brother Vipsu Top Channel. Sarà possibile vedere la diretta su YouTube, cercando il canale del reality show o il canale della rete. L'attrice sarà protagonista di una sorpresa per. La 26enne aveva lasciato la versione italiana del programma dopo ...