Basta poli della logistica Casalpusterlengo dice no | | Il nostro territorio è saturo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Comune certifica il suo no agli insediamenti logistici. Dopo aver espresso la propria opinione con dichiarazioni formali, giovedì sera ha approvato una specifica delibera in consiglio comunale, "indirizzi a tutela del". L’argomento è divenuto caldo quando, alcune settimane fa, due richieste per insediamenti logistici sono state calendarizzate nella commissione per letiche del: un ambito di trasformazione Tr5pr, alle spalle del già esistente polo di via Labriola, e un polo in viale delle Industrie nell’area ex piano di lottizzazione Thermal-Flegetonte. In totale le aree interessate si estendevano per un totale di 250mila metri quadrati. La procedura di fatto è già abortita poiché gli operatori, forse capendo che soffiava un vento contrario alle richieste, hanno rinunciato a portare avanti l’iter. "Noi ...