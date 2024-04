Baskin Senigallia ospita la finale regionale Marche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 aprile 2024) Per il titolo Jesi, Montecchio, Pesaro e Fermignano nel rinnovato PalaPanzini, 20 Aprile 2024 – Domani, domenica 21 aprile, il PalaPanzini diospiterà un evento di basket dove agonismo e integrazione vanno di pari passo. Quattro squadre si daranno infatti battaglia nelle finali regionali del, il basket inclusivo: si tratta di una disciplina, che sta sempre più diffondendosi anche nella nostra regione, in cui le squadre sono composte da persone di ogni genere, età e capacità, con diversamente abili e normodotati che contribuiscono allo stesso modo al risultato in campo. Le diversità che normalmente sembrano costituire un limite insormontabile neldiventano dei punti di forza, basi sulle quali costruire un gioco tatticamente produttivo, un modello virtuoso di crescita personale e ...