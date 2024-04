Basket serie c gold Baskérs per il riscatto e inseguire i playoff Alle 18 punti importanti contro Zola Predosa

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo tre ko in altrettante partite, tornano in campo iForlimpopoli che,18, ospitano la Francesco Francia di. Nella gara di andata i bolognesi hanno avuto la meglio 73-61, ma i ragazzi di coach Alessandro Tumidei hanno bisogno di tornare al successo per tenere accesa la speranza di accedere aiagguantando quel quarto posto che, ad oggi, dista appena due, mentre un ko sarebbe la fine quasi matematica delle speranze. Tanti i giocatori di qualità nel roster a disposizione di coach Mondini: da Tosini ad Almeoni, da De Ruvo a Bianchini, da Balducci all’inossidabile Degregori, molte sono le bocche da fuoco che la retroguardia forlimpopolese dovrà provare a contenere.

