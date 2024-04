Basket Serie B Desio e BCB - nulla da chiedere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ha un sapore particolare l’ultimo turno di stagione regolare diB per la Lissone Interni Brianza Casae la Rima. Per i primi sarà sicuramente l’ultima gara ufficiale della stagione 2023/24, per i bluarancio disarà propedeutica alla disputa dei playout per mantenere la categoria. Insomma, approcci totalmente diversi in vista della gara in trasferta a Castell’Arquato contro Fiorenzuola Bees e del match eccezionalmente previsto all’Aldo Moro di via San Pietro per l’Aurora contro la Gema Montecatini. Vige l’obbligo della contemporaneità e quindi tutti in campo domani alle 18 e con il PalaFitLine occupato dalla Pallacanestro Cantù, la squadra di Gallazzi torna nella sua casa di via San Pietro per 40 minuti che contano solo per i toscani. In caso di vittoria la Gema sarebbe sicuramente quarta, un ...